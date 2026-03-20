"Шахтер" вышел в четвертьфинал. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 20 марта 2026 г., 10:48 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 10:48
В четвертьфинал Лиги конференций вышли "Райо Вальекано!, "Шахтер" (Донецк), АЗ (Алкмаар) и "Страсбур".
Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - Самсунспор (Турция) 0:1 (первый матч 3:1)
Шахтер (Донецк, Украина)- Лех (Познань, Польша) 1:2 (3:1)
Спарта (Прага, Чехия) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 0:4 (1:2)
Страсбур (Франция) - Риека (Хорватия) 1:1 (2:1)
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2026