Четвертьфинальные пары Лиги Европы
время публикации: 20 марта 2026 г., 11:58 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 11:58
Определены все участники четвертьфиналов Лиги Европы. Первые матчи пройдут 9 апреля, ответные - 16.
Четвертьфинальные пары:
Брага (Португалия) - Бетис (Севилья, Испания)
Фрайбург (Германия) - Сельта (Виго, Испания)
Порту (Португалия) - Ноттингем Форест (Англия)
Болонья (Италия) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия).
