x
20 марта 2026
|
последняя новость: 09:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Итальянская перестрелка" в пользу "Болоньи". Результаты матчей Лиги Европы

время публикации: 20 марта 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 09:04
AP Photo/Gregorio Borgia

В четвертьфинал Лиги Европы вышли "Ноттингем Форест". "Болонья", "Астон Вилла", "Бетис" и "Порту".

Мидтьюланд (Дания) - Ноттингем Форест (Англия) 1:2 (основное время) (по пенальти 0:3) (первый матч 1:0)

Рома (Италия) - Болонья (Италия)3:4 (дополнительное время) (основное время 3:3) (первый матч 1:1)

На 69-й минуте гости вели в счете 3:1.

Победный гол на 111-й минуте забил Николо Камбьяджи.

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Лилль (Франция) 2:0 (первый матч 1:0)

Бетис (Севилья, Испаня) - Панатинаикос (Афины, Греция) 4:0 (0:1)

Порту (Португалия) - Штутгарт (Германия) 2:0 (2:1)

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Фиорентина" вышла в четвертьфинал. Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

ФИФА не будет отстранять Израиль, но оштрафовала ИФА за "расизм"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

"Фрайбург" и "Сельта" вышли в четвертьфинал Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Лига чемпионов. Лучшим игроком недели признан Рафинья