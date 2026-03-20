"Итальянская перестрелка" в пользу "Болоньи". Результаты матчей Лиги Европы

В четвертьфинал Лиги Европы вышли "Ноттингем Форест". "Болонья", "Астон Вилла", "Бетис" и "Порту".

Мидтьюланд (Дания) - Ноттингем Форест (Англия) 1:2 (основное время) (по пенальти 0:3) (первый матч 1:0)

Рома (Италия) - Болонья (Италия)3:4 (дополнительное время) (основное время 3:3) (первый матч 1:1)

На 69-й минуте гости вели в счете 3:1.

Победный гол на 111-й минуте забил Николо Камбьяджи.

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Лилль (Франция) 2:0 (первый матч 1:0)

Бетис (Севилья, Испаня) - Панатинаикос (Афины, Греция) 4:0 (0:1)

Порту (Португалия) - Штутгарт (Германия) 2:0 (2:1)