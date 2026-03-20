Дзюдо. В Тбилиси в израильском финале победила Тимна Нельсон Леви
время публикации: 20 марта 2026 г., 17:14 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 17:14
Сегодня в Тбилиси начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В первый день турнира израильтяне завоевали четыре медали.
18-летний Ицхак Ашпиз и Тимна Нельсон Леви завоевали золотые медали.
Инбаль Шемеш завоевала серебряную медаль. В финале она проиграла Тимне Нельсон Леви.
Гефен Примо завоевала бронзовую медаль.
