Дзюдо. В Тбилиси в израильском финале победила Тимна Нельсон Леви

Сегодня в Тбилиси начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В первый день турнира израильтяне завоевали четыре медали.

18-летний Ицхак Ашпиз и Тимна Нельсон Леви завоевали золотые медали.

Инбаль Шемеш завоевала серебряную медаль. В финале она проиграла Тимне Нельсон Леви.

Гефен Примо завоевала бронзовую медаль.