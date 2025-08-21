x
Спорт

Усиление "Апоэля". Переходы в Саудовскую Аравию и обратно. Новости израильского трансферного рынка

время публикации: 21 августа 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 11:30
Шанде Силва
AP Photo/Colin Hubbard

Тель-авивский "Апоэль" взял в годичную аренду центрального защитника бразильского клуба "Ресифе" Чико.

Португальский нападающий / левый вингер Шанде Силва перешел из "Атланта Юнайтед" в тель-авивский "Апоэль".

Воспитанник лиссабонского "Спортинга" раньше выступал в чемпионатах Португалии, Англии, Греции и Франции.

Ивуарийский опорный полузащитник столичного "Бейтара" Исмаила Соро перешел в саудовский клуб "Эр-Рияд".

Он играл за "Бейтар" с 2023 года. В 2018-20 годах Исмаила Соро выступал за "Бней Йегуду".

Замбийский центральный полузащитник Эммануэль Банда перешел на правах свободного агента из саудовского клуба "Аль-Таи" в "Маккаби Бней Райна".

Ранее он выступал в чемпионатах Португалии, Франции, Бельгии, Швеции и Хорватии.

"Ашдод" арендовал на год у "Орландо Пайретс" (ЮАР) конголезского атакующего полузащитника Карима Кимвуиди.

Тель-авивский "Маккаби" арендовал у АЗ (Алкмаар) сербского опорника Кристияна Белича.

Данные о переходах на основании информации портала transfermarkt.com.

21 августа 2025

21 августа 2025

20 августа 2025

20 августа 2025

