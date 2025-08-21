x
21 августа 2025
21 августа 2025
Спорт

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Мейталь Сумкин вышла в финал

Художественная гимнастика
время публикации: 21 августа 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 07:42
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Мейталь Сумкин вышла в финал
AP Photo/Sergei Grits

В Рио-де-Жанейро начался чемпионат мира по художественной гимнастике.

Израильтянка Мейталь Сумкин вышла в финал в упражнениях с мячом.

Она заняла четвертое место в квалификации (всего 98 участниц).

Даниэла Муниц заняла в квалификации упражнения с мячом 26-е место и в финал не вышла.

В упражнениях с обручем израильтянки в финал не вышли. Даниэла Муниц заняла 15-е место, Мейталь Сумкин - 23-е.

Спорт
