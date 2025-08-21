Чемпионат мира по художественной гимнастике. Мейталь Сумкин вышла в финал
время публикации: 21 августа 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 07:42
В Рио-де-Жанейро начался чемпионат мира по художественной гимнастике.
Израильтянка Мейталь Сумкин вышла в финал в упражнениях с мячом.
Она заняла четвертое место в квалификации (всего 98 участниц).
Даниэла Муниц заняла в квалификации упражнения с мячом 26-е место и в финал не вышла.
В упражнениях с обручем израильтянки в финал не вышли. Даниэла Муниц заняла 15-е место, Мейталь Сумкин - 23-е.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2025