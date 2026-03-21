"Жальгиис" победил "Реал". Результаты матчей Евролиги

Завершился тридцать второй тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче" (23 победы).

У "Апоэля", "Реала" и "Валенсии" по 20 побед. У "Апоэля" есть игра в запасе (тель-авивское дерби) и он занимает третье место.

"Маккаби" занимает 13-е место (15 побед).

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Милан (Италия) 79:75

23 очка набрал Тален Хортон-Такер (Фенербахче).

Жальгирис (Каунас, Литва) - Реал (Мадрид, Испания) 87:85

Франсиско Сильван за три секунды до финальной сирены забросил два штрафных, выведя хозяев вперед.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 82:74

Греки выиграли последнюю четверть 27:12.