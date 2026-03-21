21 марта 2026
Спорт

"Жальгиис" победил "Реал". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 21 марта 2026 г., 09:55 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 10:00
AP Photo/Matt Rourke

Завершился тридцать второй тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче" (23 победы).

У "Апоэля", "Реала" и "Валенсии" по 20 побед. У "Апоэля" есть игра в запасе (тель-авивское дерби) и он занимает третье место.

"Маккаби" занимает 13-е место (15 побед).

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Милан (Италия) 79:75

23 очка набрал Тален Хортон-Такер (Фенербахче).

Жальгирис (Каунас, Литва) - Реал (Мадрид, Испания) 87:85

Франсиско Сильван за три секунды до финальной сирены забросил два штрафных, выведя хозяев вперед.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 82:74

Греки выиграли последнюю четверть 27:12.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 марта 2026

НБА. Дени Авдия набрал 25 очков. "Портленд" укротил "волков"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2026

Евролига."Маккаби" победил во Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2026

"Сан-Антонио" вышел в плэй-офф. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Евролига. "Апоэль" разгромил итальянцев