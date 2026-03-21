Турнир "Большого шлема" в Тбилиси. Израильские дзюдоисты установили три рекорда
время публикации: 21 марта 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 09:34
Начало турнира "Большого шлема" по дзюдо, который проходит в Тбилиси, получилось для сборной Израиля удачным.
Тимна Нельмон Леви и Ицхак Ашпиз завоевали золотые медали.
Инбаль Шемеш завоевала серебряную медаль. В финале она проиграла Тимне Нельсон Леви.
Гефен Примо завоевала бронзовую медаль.
Впервые в истории в турнире "Большого шлема" был израильский финал.
Тимна Нельсон Леви (31 год) стала самой возрастной израильтянкой, победившей в турнире "Большого шлема".
Ицхак Ашпиз (18 лет) стал самым молодым израильтянином, победившим в турнире "Большого шлема".
