21 марта 2026
|
последняя новость: 08:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" снова не смог обыграть Ираолу

время публикации: 21 марта 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 08:44
Эли Джуниор Крупи
AP Photo/Dave Shopland

В стартовом матче тридцать первого тура "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" 2:2.

Андони Ираола восемь раз встречался с красными дьяволами" (2 раза как игрок, 6 раз как тренер) и ни разу не проиграл (4 победы, 4 ничьи).

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" в обеих матчах против "Борнмута" вел в счете, но не смог победить.

В первые 10 минут Джордже Петрович дважды выручил "Борнмут" после опасных ударов Амада Диалло и Матеуса Куньи. На 35-й минуте Бруну Фернандеш пробил из пределов вратарской. Вратарь выручил хозяев.

На 61-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти 0:1.

На 67-й минуте "вишни" провели быструю контратаку. Райан Кристи с линии штрафной пробил в нижний угол 1:1.

На 71-й минуте Бруну Фернандеш навесил. Джеймс Хилл срезал мяч в свои ворота 1:2.

На 76-й минуте хозяева едва не отыгрались. Алекс Скотт мощно пробил. Мяч от руки вратаря отскочил в перекладину.

На 78-й минуте Гарри Мугуайр нарушил правила в своей штрафной. Удаление и пенальти. 19-летний Эли Джуниор Крупи (арендован у "Лорьяна") реализовал пенальти 2:2. Он стал четвертым игроком в истории Премьер-лиги, который в одном сезоне забивал "Манчестер Юнайтед" в обеих матчах. Ранее это удавалось Николя Анелька, Джермейну Дефо и Мэтти Лонгстаффу.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
