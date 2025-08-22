x
22 августа 2025
22 августа 2025
Спорт

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Результаты израильтянок

Художественная гимнастика
время публикации: 22 августа 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 06:56
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Результаты израильтянок
AP Photo/Bruna Prado

В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике.

В квалификации упражнений с булавами израильтянки заняли восьмое и девятое места6 Даниэла Муниц (28.550 балла), Мейталь Мааян Сумкин (28.300).

В упражнениях с лентой Даниэла Муниц заняла в квалификации 10-е место, Мейталь Мааян Сумкин - 23-е.

Спорт
