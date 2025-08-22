Чемпионат мира по художественной гимнастике. Результаты израильтянок
22 августа 2025 г.
В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике.
В квалификации упражнений с булавами израильтянки заняли восьмое и девятое места6 Даниэла Муниц (28.550 балла), Мейталь Мааян Сумкин (28.300).
В упражнениях с лентой Даниэла Муниц заняла в квалификации 10-е место, Мейталь Мааян Сумкин - 23-е.
