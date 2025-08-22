Чемпионат мира по художественной гимнастике. Израильтянки вышли в финал многоборья

Завершились квалификационные индивидуальные соревнования чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Рио-де-Жанейро.

Израильтянки вышли в финал индивидуального многоборья.

Мейталь Мааян Сумкин заняла 9-е место (84.250 балла), Даниэла Муниц - 11-е (83.750).

В квалификации многоборья принимала участие 101 спортсменка.

Ранее Мейталь Мааян Сумкин вышла в финал упражнений с мячом.