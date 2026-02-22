Фристайл. Эйлин Гу стала трехкратной олимпийской чемпионкой
время публикации: 22 февраля 2026 г., 13:27 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 13:27
В хафпайпе (фристайл) золотую и серебряную медали завоевали китайские спортсменки.
Эйлин Гу стала трехкратной олимпийской чемпионкой.
На втором месте Ли Фанхуэй.
Бронзовую медаль завоевала британка Зои Эткин.
Соревнования по хафпайпу получились многострадальными. Предварительные этапы и финал переносились из-за сильного снегопада. По словам комментатора, сегодня они состоялись потому что "дальше откладывать некуда".
Ссылки по теме