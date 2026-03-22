Из-за войны с Ираном отменен Кубок мира по спортивной гимнастике в Дохе

Из-за ситуации в сфере безопасности отменен Кубок мира по спортивной гимнастике, который должен был состояться в апреле в Дохе.

Официальный сайт Международной федерации гимнастики сообщает, что решение было принято после онлайн-голосования.

В заявлении говорится "В свете текущей ситуации на Ближнем Востоке Исполнительный совет принял решение отменить Кубок мира по спортивной гимнастике 2026 года, который должен был состояться в Дохе с 15 по 18 апреля".