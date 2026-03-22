Сенсация. "Эвертон" разгромил "Челси". Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 22 марта 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 09:01
Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Англии. "Эвертон" сенсационно разгромил "Челси" 3:0.
Фулхэм (Лондон) - Бернли 3:1
Третий мяч в ворота гостей забил с пенальти Рауль Хименес. Он реализовал все 14 пенальти в матчах чемпионата Англии. Это четвертая по длительности серия пенальти без промахов в истории Премьер-лиги. До Гарри Кейна и Мохамедав Салаха Хименесу остался один точный удар.
"Дачники" одержал третью победу в последних пяти матчах и поднялись на девятое место.
Эвертон (Ливерпуль) - Челси (Лондон) 3:0
"Челси" потерпел четвертое поражение подряд (с учетом всех турниров).
Два мяча забил Бету, один - Илиман Ндиай.
Лидс - Брентфорд 0:0
