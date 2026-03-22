Спорт

Сенсация. "Эвертон" разгромил "Челси". Результаты матчей чемпионата Англии

время публикации: 22 марта 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 09:01
Сенсация. "Эвертон" разгромил "Челси". Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Jon Super

Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Англии. "Эвертон" сенсационно разгромил "Челси" 3:0.

Фулхэм (Лондон) - Бернли 3:1

Третий мяч в ворота гостей забил с пенальти Рауль Хименес. Он реализовал все 14 пенальти в матчах чемпионата Англии. Это четвертая по длительности серия пенальти без промахов в истории Премьер-лиги. До Гарри Кейна и Мохамедав Салаха Хименесу остался один точный удар.

"Дачники" одержал третью победу в последних пяти матчах и поднялись на девятое место.

Эвертон (Ливерпуль) - Челси (Лондон) 3:0

"Челси" потерпел четвертое поражение подряд (с учетом всех турниров).

Два мяча забил Бету, один - Илиман Ндиай.

Лидс - Брентфорд 0:0

