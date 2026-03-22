Рекорды Леброна Джеймса и Луки Дончича. Результаты матчей НБА
время публикации: 22 марта 2026 г., 09:55 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 10:02
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в гостях обыграл "Орландо" 105:104.
Шарлотт Хорнетс - Мемфис Гризлиз 124:101
"Шершни" выиграли третий матч подряд.
Нью-Орлеан Пеликанз - Кливленд Кавальерз 106:111
Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 104:105
"Лейкерс" одержал девятую победу подряд. Лука Дончич стал первым баскетболистом НБА, который в девяти победных матчах подряд набирал более 30 очков.
Леброн Джеймс установил рекорд - 1612 матчей в регулярных чемпионатах НБА. Он обошел Роберта Пэриша. В рекордной игре Леброн набрал 12 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.
Люк Кеннард забросил победный трехочковый на последней секунде матча.
