Рекорды Леброна Джеймса и Луки Дончича. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в гостях обыграл "Орландо" 105:104.

Шарлотт Хорнетс - Мемфис Гризлиз 124:101

"Шершни" выиграли третий матч подряд.

Нью-Орлеан Пеликанз - Кливленд Кавальерз 106:111

Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 104:105

"Лейкерс" одержал девятую победу подряд. Лука Дончич стал первым баскетболистом НБА, который в девяти победных матчах подряд набирал более 30 очков.

Леброн Джеймс установил рекорд - 1612 матчей в регулярных чемпионатах НБА. Он обошел Роберта Пэриша. В рекордной игре Леброн набрал 12 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.

Люк Кеннард забросил победный трехочковый на последней секунде матча.