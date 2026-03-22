22 марта 2026
|
последняя новость: 10:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 марта 2026
|
22 марта 2026
|
последняя новость: 10:46
22 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рекорды Леброна Джеймса и Луки Дончича. Результаты матчей НБА

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 22 марта 2026 г., 09:55 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 10:02
Рекорды Леброна Джеймса и Луки Дончича. Результаты матчей НБА
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в гостях обыграл "Орландо" 105:104.

Шарлотт Хорнетс - Мемфис Гризлиз 124:101

"Шершни" выиграли третий матч подряд.

Нью-Орлеан Пеликанз - Кливленд Кавальерз 106:111

Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 104:105

"Лейкерс" одержал девятую победу подряд. Лука Дончич стал первым баскетболистом НБА, который в девяти победных матчах подряд набирал более 30 очков.

Леброн Джеймс установил рекорд - 1612 матчей в регулярных чемпионатах НБА. Он обошел Роберта Пэриша. В рекордной игре Леброн набрал 12 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.

Люк Кеннард забросил победный трехочковый на последней секунде матча.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
