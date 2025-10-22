Рейтинг европейских сборных по водному поло. Положение сборных Израиля
время публикации: 22 октября 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 12:30
Европейская федерация водных видов спорта опубликовала рейтинги европейских сборных по водному поло.
В мужском рейтинге лидируют испанцы. На втором месте хорваты, на третьем - венгры.
Сборная Израиля занимает 17-е место.
В женском рейтинге лидируют испанки.
Второе место занимает сборная Греции, третье - Нидерландов.
Сборная Израиля занимает 8-е место.
Ссылки по теме