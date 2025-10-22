x
22 октября 2025
|
последняя новость: 13:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 октября 2025
|
22 октября 2025
|
последняя новость: 13:18
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рейтинг европейских сборных по водному поло. Положение сборных Израиля

Водное поло
Рейтинги
время публикации: 22 октября 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 12:30
Рейтинг европейских сборных по водному поло. Положение сборных Израиля
AP Photo/Vincent Thian

Европейская федерация водных видов спорта опубликовала рейтинги европейских сборных по водному поло.

В мужском рейтинге лидируют испанцы. На втором месте хорваты, на третьем - венгры.

Сборная Израиля занимает 17-е место.

В женском рейтинге лидируют испанки.

Второе место занимает сборная Греции, третье - Нидерландов.

Сборная Израиля занимает 8-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

Водное поло. "Апоэль" (Йокнеам) стал победителем квалификации Еврокубка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 октября 2025

Женский чемпионат Европы по водному поло. Соперницы сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2025

Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Нидерландов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли в четвертьфинале