Теннис. Лина Глушко вышла в полуфинал турнира в Великобритании

Израильская теннисистка Лина Глушко вышла в полуфинал турнира ITF в Рохемптоне, Лондон.

Она победила француженку Амандин Монно (325-ю ракетку мира) 6:0, 6:1. Лина занимает 688-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

В полуфинале израильтянка с чешкой Вендулой Вальдманновой (257-я ракетка мира).

В 1/16 финала турнира в Претории израильтянка София Нагорная проиграла немке Франциске Шидат 1:6, 2:6.

Израильтянка Мааян Ларон (1050-е место в рейтинге WTA) вышла в 1/8 финала турнира в Претории, разгромив француженку Дюн Вайссо (702) 6:2, 6:2.