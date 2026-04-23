23 апреля 2026
Спорт

Теннис. Лина Глушко вышла в полуфинал турнира в Великобритании

время публикации: 23 апреля 2026 г., 17:54 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 18:00
AP Photo/Manu Fernandez

Израильская теннисистка Лина Глушко вышла в полуфинал турнира ITF в Рохемптоне, Лондон.

Она победила француженку Амандин Монно (325-ю ракетку мира) 6:0, 6:1. Лина занимает 688-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

В полуфинале израильтянка с чешкой Вендулой Вальдманновой (257-я ракетка мира).

В 1/16 финала турнира в Претории израильтянка София Нагорная проиграла немке Франциске Шидат 1:6, 2:6.

Израильтянка Мааян Ларон (1050-е место в рейтинге WTA) вышла в 1/8 финала турнира в Претории, разгромив француженку Дюн Вайссо (702) 6:2, 6:2.

