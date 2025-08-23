Сезон новый. проблемы старые. "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити"

В матче второго тура чемпионата Англии "Тоттенххэм" в гостях победил "Манчестер Сити" 2:0.

"Тоттенхэм" стал второй командой, которая одержала выездные победы над "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы в двух сезонах подряд. Ранее это удалось "Манчестер Юнайтед".

"Шпоры" одержали вторую сухую победу подряд, сумев выключить из игры Эрлинга Холанна.

"Горпожане" больше владели мячом (61%), но не знали зачем. Чаще и точнее по воротам били гости 12:10 (5:4).

В первые полчаса три голевых момента упустил Мармуш.

На 35-й минуте лондонцы забили, но гол был отменен. А затем засчитан (после вмешательства видеоассистентов). Ришарлисон прострелил. Брендан Джонсон оказался один перед воротами и отправил мяч в сетку 0:1.

На второй минуте, добавленной к первому тайму, оборона хозяев доигралась. Потеря мяч в своей штрафной. Ришарлисон откинул мяч. Жоау Пальинья забил 0:2. Второй гол стал 850-м голом "Тоттенхэма" в выездных матчах Премьер-Лиги. Рекордсмен - "Мавнчестер Юнайтед" (1040).