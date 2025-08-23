x
23 августа 2025


последняя новость: 08:49

Спорт

Чемпионат Германии. Хет-трик Гарри Кейна. "Бавария" уничтожила "Лейпциг"

Футбол
время публикации: 23 августа 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 08:45

AP Photo/Brynn Anderson

В стартовом матче сезона Бундеслиги "Бавария" разгромила "Лейпциг" 6:0.

Гарри Кейн оформил восьмой хет-трик в матчах за "Баварию". Столько же хет-триков у него в играх за "Тоттенхэм".

"Бавария" владела огромным преимуществом (63% владения мячом, 19:12 по ударам, 10:1 по точным ударам). Соперники подали по 5 угловых.

Мануэль Нойер сыграл матч в 20-м сезоне в Бундеслиге. Рекордсмен Клаус Фихтель - сыграл в 22 сезонах.

Гарри Кейн забил все голы во втором тайме. А до перерыва дважды отличился Майкл Олисе. Луис Диас отличился в дебютном матче в Бундеслиге.









