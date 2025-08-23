x
23 августа 2025
23 августа 2025
Спорт

Чемпионат Англии. "Челси" забил пять голов в дерби

Футбол
время публикации: 23 августа 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 07:37
Трево Чалоба забивает пятый гол
AP Photo/Dave Shopland

В стартовом матче второго тура чемпионата Англии "Челси" разгромил "Вест Хэм" 5:1.

Интересная статистика ударов в матче, завершившемся разгромом хозяев. Команды нанесли по 12 ударов. Счет точных ударов 7:4 в пользу "Челси". То есть, в ворота "молотобойцев" залетело почти все.

На 6-й минуте Лукас Пакета вывел хозяев вперед. Он стал третьим игроком "Вест Хэма", забившим первые голы команды в двух сезонах подряд Ранее это сделали Паоло ди Канио и Марк Ноубл.

Пропустив, "синие" включили скорость и стали рвать оборону соперника на части.

Еще до перерыва отличились Жоау Педру (он в этом матче сделал еще две результативные передачи), Педру Нету и Энцо Фернандес.

В начале второго тайма голы забили Мойзес Кайседо и Трево Чалоба.

Эстеван Виллиан стал самым молодым игроком "Челси", сделавшим голевую передачу в матче Премьер-лиги (18 лет и 120 дней).

