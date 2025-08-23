Чемпионат Франции. Дембеле не реализовал пенальти. ПСЖ победил

В стартовом матче второго тура чемпионата Франции ПСЖ победил "Анже" 1:0.

При скромном счете у парижан подавляющее преимущество (83% владения мячом, 21:3 по ударам, 4:0 по точным ударам, 12:0 по угловым).

ПСЖ стал первой командой Дивизиона 1, в ворота которой в первых двух матчах сезона не было нанесено ни одного удара (статистика ведется с 2006 года).

Украинский защитник Илья Забарный и российский голкипер Матвей Сафонов остались у парижан в запасе.

На 27-й минуте Усман Дембеле не реализовал пенальти. Он пробил выше. Во второй раз в истории первые два пенальти сезона в матчах Лиги 1 не реализованы. В первом туре не забил Жозуэ Казимир (Осер).

Победный гол был забит на 50-й минуте. Дуэ прострелил. Защитник прервал передачу. Руис пробил с разворота 1:0.