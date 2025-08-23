Суперкубок Саудовской Аравии. Достижение Криштиану Роналду. Поражение "Аль-Насра"
время публикации: 23 августа 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 18:42
Обладателем Суперкубка Саудовской Аравии стал "Аль-Ахли", в серии послематчевых пенальти победивший "Аль-Наср" 5:3.
Основное время матча завершилось вничью 2:2.
Криштиану Роналду реализовал пенальти на 41-й минуте. Это его сотый гол в матчах за "Аль-Наср".
На шестой минуте, добавленной к первому тайму бывший полузащитник "Милана" и "Барселоны" Франк Кессье сравнял счет 1:1.
На 82-й минуте бывший полузащитник "Интера" Марсело Брозович вывел "Аль-Наср" вперед 2:1.
На 89-й минуте бывший защитник "Ромы" и "Аталанты" Ибаньес сравнял счет 2:2.
В послематчевой серии пенальти не реализовал Абдулла Аль-Хайбари.
Ссылки по теме