Сенсация Кубка Португалии. В финал вышел клуб второго дивизиона

В финале Кубка Португалии встретятся "Спортинг" (Лиссабон) и "Торренсе", представляющий второй дивизион.

"Торренсе" второй раз в истории, после 70-летнего перерыва, вышел в финал Кубка Португалии.

В ответном матче полуфинала "Торренсе" победил "Фафе" 2:0.

Первая игра завершилась вничью 1:1.

Голы забили бывший защитник молодежной команды "Порту" Давид Бруну и бывший защитник "Видеотона" Стопира.