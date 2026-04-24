Сенсация Кубка Португалии. В финал вышел клуб второго дивизиона
время публикации: 24 апреля 2026 г., 13:41 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 13:55
В финале Кубка Португалии встретятся "Спортинг" (Лиссабон) и "Торренсе", представляющий второй дивизион.
"Торренсе" второй раз в истории, после 70-летнего перерыва, вышел в финал Кубка Португалии.
В ответном матче полуфинала "Торренсе" победил "Фафе" 2:0.
Первая игра завершилась вничью 1:1.
Голы забили бывший защитник молодежной команды "Порту" Давид Бруну и бывший защитник "Видеотона" Стопира.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2026