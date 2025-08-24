Чемпионат мира по художественной гимнастике. В групповом многоборье победили японки. Израильтянки на пятом месте
время публикации: 24 августа 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 07:10
В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике.
Впервые в истории чемпионками мира в групповом многоборье стали японки.
На втором месте сборная Бразилии, на третьем - Испании.
Израильтянки заняли пятое место.
Состав сборной Израиля: Майя Гамлиэль, Агам Гев, Арина Гвоздецкая, Варвара Саленкова, Кристина Эйлон Терновски.
