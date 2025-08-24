x
24 августа 2025
24 августа 2025
24 августа 2025
последняя новость: 08:12
24 августа 2025
Спорт

Чемпионат мира по художественной гимнастике. В групповом многоборье победили японки. Израильтянки на пятом месте

Художественная гимнастика
время публикации: 24 августа 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 07:10
Чемпионат мира по художественной гимнастике. В групповом многоборье победили японки. Израильтянки на пятом месте
AP Photo/Bruna Prado

В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике.

Впервые в истории чемпионками мира в групповом многоборье стали японки.

На втором месте сборная Бразилии, на третьем - Испании.

Израильтянки заняли пятое место.

Состав сборной Израиля: Майя Гамлиэль, Агам Гев, Арина Гвоздецкая, Варвара Саленкова, Кристина Эйлон Терновски.

Спорт
