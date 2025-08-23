x
23 августа 2025
23 августа 2025
23 августа 2025
последняя новость: 08:49
23 августа 2025
Спорт

Чемпионат мира по художественной гимнастике. В многоборье победила Дарья Варфоломеев

Художественная гимнастика
время публикации: 23 августа 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 07:52
Чемпионат мира по художественной гимнастике. В многоборье победила Дарья Варфоломеев
AP Photo/Bruna Prado

В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике.

В индивидуальном многоборье победила Дарья Варфоломеев (Германия).

На втором месте болгарка Стиляна Николова, на третьем - итальянка София Раффаэли.

Израильтянка Мейталь Мааян Сумкин заняла десятое место, Даниэла Муниц - 15-е.

Украинка Таисия Онофрийчук заняла четвертое место, Полина Карика - 11-е.

