Чемпионат мира по художественной гимнастике. В многоборье победила Дарья Варфоломеев
время публикации: 23 августа 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 07:52
В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике.
В индивидуальном многоборье победила Дарья Варфоломеев (Германия).
На втором месте болгарка Стиляна Николова, на третьем - итальянка София Раффаэли.
Израильтянка Мейталь Мааян Сумкин заняла десятое место, Даниэла Муниц - 15-е.
Украинка Таисия Онофрийчук заняла четвертое место, Полина Карика - 11-е.
