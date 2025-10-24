Киевляне проиграли туркам. Сенсационные победы команд из Кипра и Гибралтара
Завершился второй тур Лиги конференций. "Самсунспор" разгромил киевское "Динамо" 3:0.
Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 0:1
Победный гол на 51-й минуте забил Риад Бажич (26 июля перешел из "Анкарагюджю").
Лучшим игроком матча признан бывший полузащитник "Актюбе" Хрвое Миличевич (АЕК).
Хамрун Спартанс (Мальта) - Лозанна (Швейцария) 0:1
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Лех (Познань, Польша) 2:1
Майнц (Германия) - Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) 1:0
Самсунспор (Турция) - Динамо (Киев, Украина) 3:0
Шемрок Роверс (Ирландия) - Целье (Словения) 0:2
Оба гола забил Франко Ковачевич.
Сигма (Оломоуц, Чехия) - Ракув (Ченстохова, Польша) 1:1
Поляки отыгрались на 90-й минуте.
Университатя (Крайова, Румыния) - Ноа (Ереван, Армения) 1:1