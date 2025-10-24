x
24 октября 2025
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2025
|
24 октября 2025
|
последняя новость: 10:52
24 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Киевляне проиграли туркам. Сенсационные победы команд из Кипра и Гибралтара

Футбол
время публикации: 24 октября 2025 г., 10:52 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 10:52
Хамрун Спартанс (Мальта) - Лозанна (Швейцария) 0:1
AP Photo/Matthew Mirabelli

Завершился второй тур Лиги конференций. "Самсунспор" разгромил киевское "Динамо" 3:0.

Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 0:1

Победный гол на 51-й минуте забил Риад Бажич (26 июля перешел из "Анкарагюджю").

Лучшим игроком матча признан бывший полузащитник "Актюбе" Хрвое Миличевич (АЕК).

Хамрун Спартанс (Мальта) - Лозанна (Швейцария) 0:1

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Лех (Познань, Польша) 2:1

Майнц (Германия) - Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) 1:0

Самсунспор (Турция) - Динамо (Киев, Украина) 3:0

Шемрок Роверс (Ирландия) - Целье (Словения) 0:2

Оба гола забил Франко Ковачевич.

Сигма (Оломоуц, Чехия) - Ракув (Ченстохова, Польша) 1:1

Поляки отыгрались на 90-й минуте.

Университатя (Крайова, Румыния) - Ноа (Ереван, Армения) 1:1

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 октября 2025

Неожиданные поражения "Ромы", "Лилля" и "Порту". Результаты матчей Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 октября 2025

Лига Европы. Датчане разгромили "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2025

Умер бывший защитник московского "Торпедо" и сборной СССР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2025

"Шахтер" проиграл полякам. Результаты матчей Лиги конференций