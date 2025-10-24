x
24 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Неожиданные поражения "Ромы", "Лилля" и "Порту". Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
Сенсации
время публикации: 24 октября 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 09:54
Неожиданные поражения "Ромы", "Лилля" и "Порту". Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Jean-Francois Badias

Завершился третий тур общего этапа Лиги Европы. "Виктория" (Пльзень) неожиданно обыграла "Рому" 2:1.

Рома (Италия) - Виктория (Пльзень, Чехия) 1:2

Сельта (Виго, Испания) - Ницца (Франция) 2:1

Селтик (Глазго, Шотландия) - Штурм (Грац, Австрия) 2:1

Фейенорд (Эйндховен, Нидерланды) - Панатинаикос (Афины, Греция) 3:1

Фрайбург (Германия) - Утрехт (Нидерланды) 2:0

Лилль (Франция) - ПАОК (Салоники, Греция) 3:4

После первого тайма греки вели в счете 3:0.

Мальме (Швеция) - Динамо (Загреб, Хорватия) 1:1

Ноттингем Форест (Англия) - Порту (Португалия) 2:0

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Лудогорец (Разград, Болгария) 3:2

Спорт
