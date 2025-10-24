x
24 октября 2025
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2025
|
24 октября 2025
|
последняя новость: 10:52
24 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Шай Гилджес-Александр набрал 55 очков. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 24 октября 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 10:07
Шай Гилджес-Александр набрал 55 очков. Результаты матчей НБА
AP Photo/Darron Cummings

Оба матча игрового дня НБА завершились в овертаймах. "Оклахома-Сити" победила "Индиану" 141:135.

Индиана Пэйсерз - Оклахома-Сити Тендер 135:141 (второй овертайм)

Счет основного времени 113:113. "Тендер" во второй раз подряд побеждает во втором овертайме.

Лидер гостей Шай Гилджес-Александр набрал 55 очков, сделал 8 подборов и 5 передач. Он в пятый раз набюрал не менее 50 очков в одном матче и сравнялся по этому показателю с Расселом Уэстбруком, повторив клубный рекорд.

Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 137:131 (овертайм)

Основное время 120:120.

Форвард "Денвера" Аарон Гордон набрал 50 очков и сделал 8 подборов. Он забросил 10 трехочковых, повторив рекорд матчей-открытия сезона.

Стефен Карри набрал 42 очка, сделал 6 подборов и 7 передач.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 октября 2025

"Жальгирис" победил "Барселону". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2025

Евролига. "Апоэль" победил "Монако"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2025

Дени Авдия набрал 20 очков. "Портленд" проиграл. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2025

Израильтянин Бен Сараф провел дебютный матч в НБА. "Бруклин" проиграл