Шай Гилджес-Александр набрал 55 очков. Результаты матчей НБА
время публикации: 24 октября 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 10:07
Оба матча игрового дня НБА завершились в овертаймах. "Оклахома-Сити" победила "Индиану" 141:135.
Индиана Пэйсерз - Оклахома-Сити Тендер 135:141 (второй овертайм)
Счет основного времени 113:113. "Тендер" во второй раз подряд побеждает во втором овертайме.
Лидер гостей Шай Гилджес-Александр набрал 55 очков, сделал 8 подборов и 5 передач. Он в пятый раз набюрал не менее 50 очков в одном матче и сравнялся по этому показателю с Расселом Уэстбруком, повторив клубный рекорд.
Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 137:131 (овертайм)
Основное время 120:120.
Форвард "Денвера" Аарон Гордон набрал 50 очков и сделал 8 подборов. Он забросил 10 трехочковых, повторив рекорд матчей-открытия сезона.
Стефен Карри набрал 42 очка, сделал 6 подборов и 7 передач.
