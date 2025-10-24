Шай Гилджес-Александр набрал 55 очков. Результаты матчей НБА

Оба матча игрового дня НБА завершились в овертаймах. "Оклахома-Сити" победила "Индиану" 141:135.

Индиана Пэйсерз - Оклахома-Сити Тендер 135:141 (второй овертайм)

Счет основного времени 113:113. "Тендер" во второй раз подряд побеждает во втором овертайме.

Лидер гостей Шай Гилджес-Александр набрал 55 очков, сделал 8 подборов и 5 передач. Он в пятый раз набюрал не менее 50 очков в одном матче и сравнялся по этому показателю с Расселом Уэстбруком, повторив клубный рекорд.

Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 137:131 (овертайм)

Основное время 120:120.

Форвард "Денвера" Аарон Гордон набрал 50 очков и сделал 8 подборов. Он забросил 10 трехочковых, повторив рекорд матчей-открытия сезона.

Стефен Карри набрал 42 очка, сделал 6 подборов и 7 передач.