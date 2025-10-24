"Жальгирис" победил "Барселону". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 24 октября 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 08:38
Состоялись матчи шестого тура общего этапа Евролиги. "Жальгирис" в гостях обыграл "Барселону" 88:73.
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Дубай (ОАЭ) 85:79
Последнюю четверть хозяева выиграли 26:11.
Самый результативный игрок матча - Нандо де Коло (Лион) (24 + 5 передач).
Барселона (Испания) - Жальгирис (Каунас, Литва) 73:88
Олимпия (Милан, Италия) - Валенсия (Испания) 100:103
Леандро Больмаро (Олимпия) провел выдающийся матч (31 + 4 подбора + 3 передачи + 1 перехват).
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Баскония (Витория, Испания) 90:72
Испанцы проиграли во всех матчах.
Ссылки по теме