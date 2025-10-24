x
24 октября 2025
Спорт

"Жальгирис" победил "Барселону". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 24 октября 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 08:38
"Жальгирис" победил "Барселону". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Состоялись матчи шестого тура общего этапа Евролиги. "Жальгирис" в гостях обыграл "Барселону" 88:73.

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Дубай (ОАЭ) 85:79

Последнюю четверть хозяева выиграли 26:11.

Самый результативный игрок матча - Нандо де Коло (Лион) (24 + 5 передач).

Барселона (Испания) - Жальгирис (Каунас, Литва) 73:88

Олимпия (Милан, Италия) - Валенсия (Испания) 100:103

Леандро Больмаро (Олимпия) провел выдающийся матч (31 + 4 подбора + 3 передачи + 1 перехват).

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Баскония (Витория, Испания) 90:72

Испанцы проиграли во всех матчах.

Спорт
