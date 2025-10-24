Достижения Гранлунда и Кросби. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Анахайм" в гостях переиграл "Бостон" 7:5.

Тампа-Бей Лайтнинг - Чикаго Блэк Хоукс 2:3

Хозяева дважды отыгрывались.

Два гола, в том числе победный за 54 секунды до конца матча, забросил Райан Донато.

Бостон Брюинз - Анахайм Дакс 5:7

Бостон вел в счете 1:0 и 2:1.

После двух периодов счет 3:3.

5 (2 + 3) очков набрал Микаэль Гранлунд (1 июля перешел из "Далласа" в "Анахайм").

Четыре результативные передачи сделал Никита Нестеренко (Анахайм). Микаэль и Никита установили в этом матче личные рекорды результативности.

Гранлунд стал первым игроком "Анахайма" с 24 ноября 2015 года, набравшим 5 очков в одном матче. 10 лет назад отличился Райан Гецлаф.

Ворота "Бостона" защищал Йоонас Корписало.

Флорида Пантерз - Питтсбург Пингвинз 3:5

Сидни Кросби набрал 3 (2 +1) очка. Это 497-я игра, в которой он набрал больше одного очка. Он сравнялся с Марио Лемье - шестое место в НХЛ.

Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингз 7:2

"Островитяне" одержали четвертую победу подряд.

Эмиль Хейнеман (Айлендерс) впервые забросил два гола в одном матче НХЛ.