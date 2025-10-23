x
23 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Гол и травма Джейсона Цукера. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 23 октября 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 12:39
Гол и травма Джейсона Цукера. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси Дэвилз" разгромил "Миннесоту" 4:1.

Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 4:1

Нико Доус совершил 29 сэйвов в дебютном матче сезона.

Доусон Мерсер сделал две результативные передачи.

Арсений Грицюк забил первый гол в НХЛ. Он сделал счет 3:0.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз набрал 4 минуты штрафа.

Джек Хьюз отыграл 20 минут. Показатель +1.

Еврейский защитник "Миннесоты" Зэев Буюм сделал результативную передачу.

Баффало Сейбрз - Детройт Ред Уингз 4:2

"Баффало" прервал серию из 5 побед "красных крыльев".

Джек Куинн набрал 3 (1 + 2) очка.

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер сравнял счет 1:1. На 35-й минуте он получил травму.

Колтен Эллис (Баффало) совершил 27 сэйвов в дебютном матче в НХЛ.

Калгари Флэймз - Монреаль Канадиенз 1:2 (овертайм)

На 61-й минуте победный гол забил Майк Матесон.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

19 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

Рекорд Кросби. Хет-трик Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

Победный рекордный гол Шафера. Победный гол Уолмана. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Рекорд Пинто. "2 +1" Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ