Гол и травма Джейсона Цукера. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси Дэвилз" разгромил "Миннесоту" 4:1.
Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 4:1
Нико Доус совершил 29 сэйвов в дебютном матче сезона.
Доусон Мерсер сделал две результативные передачи.
Арсений Грицюк забил первый гол в НХЛ. Он сделал счет 3:0.
Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз набрал 4 минуты штрафа.
Джек Хьюз отыграл 20 минут. Показатель +1.
Еврейский защитник "Миннесоты" Зэев Буюм сделал результативную передачу.
Баффало Сейбрз - Детройт Ред Уингз 4:2
"Баффало" прервал серию из 5 побед "красных крыльев".
Джек Куинн набрал 3 (1 + 2) очка.
Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер сравнял счет 1:1. На 35-й минуте он получил травму.
Колтен Эллис (Баффало) совершил 27 сэйвов в дебютном матче в НХЛ.
Калгари Флэймз - Монреаль Канадиенз 1:2 (овертайм)
На 61-й минуте победный гол забил Майк Матесон.