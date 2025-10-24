Умер известный советский легкоатлет, участник трех олимпиад
время публикации: 24 октября 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 11:47
23 октября на 82-м году жизни умер известный советский легкоатлет (спортивная ходьба) Отто Барч, сообщают российские и германские СМИ.
Он трехкратный чемпион СССР на дистанциях 20 и 50 км, многократный призер чемпионатов СССР на дистанции 50 км.
Отто Барч - участник олимпиад 1968, 1972 и 1976 годов. Лучший результат на олимпиадах - четвертое место в 1972 году на дистанции 50 км.
Он - серебряный призер чемпионата Европы 1974 года.
В начале 1990-х годов Отто Барч уехал в Германию.
