Умер известный советский легкоатлет, участник трех олимпиад

23 октября на 82-м году жизни умер известный советский легкоатлет (спортивная ходьба) Отто Барч, сообщают российские и германские СМИ.

Он трехкратный чемпион СССР на дистанциях 20 и 50 км, многократный призер чемпионатов СССР на дистанции 50 км.

Отто Барч - участник олимпиад 1968, 1972 и 1976 годов. Лучший результат на олимпиадах - четвертое место в 1972 году на дистанции 50 км.

Он - серебряный призер чемпионата Европы 1974 года.

В начале 1990-х годов Отто Барч уехал в Германию.