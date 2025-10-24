x
24 октября 2025
Спорт

Умер известный советский легкоатлет, участник трех олимпиад

Знаменитые спортсмены
Легкая атлетика
время публикации: 24 октября 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 11:47
Умер известный советский легкоатлет, участник трех олимпиад
AP Photo/George Walker IV

23 октября на 82-м году жизни умер известный советский легкоатлет (спортивная ходьба) Отто Барч, сообщают российские и германские СМИ.

Он трехкратный чемпион СССР на дистанциях 20 и 50 км, многократный призер чемпионатов СССР на дистанции 50 км.

Отто Барч - участник олимпиад 1968, 1972 и 1976 годов. Лучший результат на олимпиадах - четвертое место в 1972 году на дистанции 50 км.

Он - серебряный призер чемпионата Европы 1974 года.

В начале 1990-х годов Отто Барч уехал в Германию.

