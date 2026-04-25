Юниорский чемпионат мира по хоккею. Финны победили латвийцев
время публикации: 25 апреля 2026 г., 13:58 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 14:07
Оба матча игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки до 18 лет) завершились со счетом 2:0.
Турнир проходит в Словакии.
Финляндия - Латвия 2:0
Сборные Финляндии и Словакии, одержавшие победы в первых двух матчах, вышли в четвертьфинал.
США - Дания 2:0
