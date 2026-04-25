x
25 апреля 2026
|
последняя новость: 13:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 апреля 2026
|
25 апреля 2026
|
последняя новость: 13:47
25 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Историческая победа "Юты". Рекорд "Анахайма". Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 25 апреля 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 12:28
Историческая победа "Юты". Рекорд "Анахайма". Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи первого раунда Кубка Стэнли. "Анахайм" разгромил "Эдмонтон" 7:4.

Монреаль Канадиенз -Тампа-Бей Лайтнинг 3:2 (овертайм) (счет в серии 2:1)

Победный гол на 63-й минуте забил Лэйн Хатсон.

Брэндон Хэйгл (Тампа) забил во всех матчах серии (4 + 1).

Брейден Пойнт открыл счет на 8-й минуте и вышел на второе место в истории "Лайтнинг" по очкам в матчах Кубка Стэнли - 90 (45 + 45).

Юта Маммот - Вегас Голден Найтс 4:2(2:1)

На 34-й минуте "Юта" вела в счете 4:0.

"Юта" проводила первый домашний матч Кубка Стэнли в истории.

Анахайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз 7:4 (2:1)

7 шайб в одном матче Кубка Стэнли - клубный рекорд "Анахайма".

После двух периодов счет 3:3.

В начале третьего периода хозяева забили два гола за 38 секунд, сделав счет 5:3.

Коннор Макдэвид (Эдмонтон) набрал 2 (1 + 1) и вышел на 30-е место в истории НХЛ по количеству очков в матчах плэй-офф - 152 (45 + 107). Он сравнялся с Ларри Мерфи.

Эван Бушар сделал две результативные передачи и поднялся на второе место в списке защитников "Эдмонтона" по количеству голевых передач в матчах плэй-офф (63).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
