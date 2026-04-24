Юниорский чемпионат мира по хоккею. Канадцы разгромили сборную Латвии
время публикации: 24 апреля 2026 г., 08:19 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 08:19
В Словакии продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).
Канада - Латвия 6:0
Начав с сенсационного поражения от хозяев 1:2, канадцы исправились во втором матче.
Словакия - Норвегия 6:1
Дания - Германия 4:1
Швеция - Чехия 1:2
Чехи лидируют в группе В. В первом матче они в овертайме одолели американцев.
