Юниорский чемпионат мира по хоккею. Канадцы разгромили сборную Латвии

В Словакии продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).

Канада - Латвия 6:0

Начав с сенсационного поражения от хозяев 1:2, канадцы исправились во втором матче.

Словакия - Норвегия 6:1

Дания - Германия 4:1

Швеция - Чехия 1:2

Чехи лидируют в группе В. В первом матче они в овертайме одолели американцев.