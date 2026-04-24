Новая Версия Сайта
Спорт

Станковен повторил 70-летний рекорд. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 24 апреля 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 11:42
Станковен повторил 70-летний рекорд. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Karl DeBlaker

Состоялись матчи первого раунда Кубка Стэнли. "Каролина" и "Колорадо" близки к выходу в следующий этап.

Бостон Брюинз - Баффало Сейбрз 1:3 (счет в серии 1:2)

"Бостон" вел в счете. На 30-й минуте при счете 1:0 Виктор Арвидссон (Бостон) не реализовал буллит. Алекс Лион стал вторым голкипером "Баффало", отразившим буллит в основное время матча плэй-офф. Первым был Доминик Гашек, отразивший три таких буллита.

После второго периода счет был 1:1.

На 45-й минуте отличился Алекс так. Это его вторая победная шайба в матчах Кубка Стэнли.

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил 25 сэйвов.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 17 минут 21 секунду. Показатель +1.

Ноа Остлунд стал четвертым новичком "Баффало", который в первом матче плэй-офф набрал больше одного очка (1 + 1).

Оттава Сенаторз - Каролина Харрикейнз 1:2(0:3)

Логан Станковен (Каролина) забил в третьем матче подряд. Он стал вторым игроком в истории НХЛ, открывавшим счет в трех первых матчах плэй-офф. Первым был Джордж Армстронг (Торонто, 1956 год).

Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш 2:4 (0:3)

