НБА. Дени Авдия набрал 19 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"
время публикации: 25 апреля 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 09:02
В матче первого раунда плэй-офф НБА "Портленд" проиграл "Сан-Антонио" 108:120.
Счет в серии 2:1 в пользу "Сперс".
"Портленд" вел в счете "+15", но проиграл последнюю четверть 21:32.
Израильский форвард хозяев Дени Авдия набрал 19 очков, сделал 6 подборов и 9 передач.
"Шпоры" играли без своего лидера Виктора Вембаньямы, который в прошлом матче упал на площадке.
Ссылки по теме