x
25 апреля 2026
|
последняя новость: 09:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 апреля 2026
|
25 апреля 2026
|
последняя новость: 09:16
25 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 19 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"

Баскетбол
НБА
время публикации: 25 апреля 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 09:02
НБА. Дени Авдия набрал 19 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"
AP Photo/Jenny Kane

В матче первого раунда плэй-офф НБА "Портленд" проиграл "Сан-Антонио" 108:120.

Счет в серии 2:1 в пользу "Сперс".

"Портленд" вел в счете "+15", но проиграл последнюю четверть 21:32.

Израильский форвард хозяев Дени Авдия набрал 19 очков, сделал 6 подборов и 9 передач.

"Шпоры" играли без своего лидера Виктора Вембаньямы, который в прошлом матче упал на площадке.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2026

Серии со счетом 2:1. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2026

Баскетбол. Определились финалистки чемпионата Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2026

Баскетбол. Победа "Маккаби", поражение "Апоэля" (Тель-Авив)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2026

Еврокубок. Самым ценным игроком турнира признан баскетболист столичного "Апоэля"