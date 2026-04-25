НБА. Дени Авдия набрал 19 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"

В матче первого раунда плэй-офф НБА "Портленд" проиграл "Сан-Антонио" 108:120.

Счет в серии 2:1 в пользу "Сперс".

"Портленд" вел в счете "+15", но проиграл последнюю четверть 21:32.

Израильский форвард хозяев Дени Авдия набрал 19 очков, сделал 6 подборов и 9 передач.

"Шпоры" играли без своего лидера Виктора Вембаньямы, который в прошлом матче упал на площадке.