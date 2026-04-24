Серии со счетом 2:1. Результаты матчей НБА
время публикации: 24 апреля 2026 г., 10:12 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 10:19
Состоялись матчи первого раунда плэй-офф НБА. В трех сериях счет стал 2:1.
Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 109:108 (счет в серии 2:1)
Победный бросок сделал Си Джей Макколлум за 12.5 секунд до конца матча.
Торонто Рэпторз - Кливленд Кавальерз 126:104 (1:2)
Скотти Барнс (Торонто) установил личный рекорд в матчах плэй-офф (33 + 11 передач). Его товарищ по команде Ар Джей Барретт также провел лучший матч в плэй-офф в карьере (33 + 5 подборов + 5 передач).
Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс 113:96 (2:1)
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2026