Серии со счетом 2:1. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи первого раунда плэй-офф НБА. В трех сериях счет стал 2:1.

Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 109:108 (счет в серии 2:1)

Победный бросок сделал Си Джей Макколлум за 12.5 секунд до конца матча.

Торонто Рэпторз - Кливленд Кавальерз 126:104 (1:2)

Скотти Барнс (Торонто) установил личный рекорд в матчах плэй-офф (33 + 11 передач). Его товарищ по команде Ар Джей Барретт также провел лучший матч в плэй-офф в карьере (33 + 5 подборов + 5 передач).

Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс 113:96 (2:1)