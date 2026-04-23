Еврокубок. Самым ценным игроком турнира признан баскетболист столичного "Апоэля"

В финале Еврокубка встречаются "Бешиктащ" и "Бург".

Накануне начала финальной серии был определен самый ценный игрок турнира. Им стал разыгрывающий столичного "Апоэля" Джаред Харпер.

Израильский клуб выбыл в четвертьфинале.

Джаред Харпер выбран MVP турнира второй год подряд и второй год подряд он включен в первую пятерку Еврокубка.