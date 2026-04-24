Баскетбол. Победа "Маккаби", поражение "Апоэля" (Тель-Авив)
время публикации: 24 апреля 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 07:32
Тель-авивский "Маккаби" одержал 12-ю победу подряд в матчах чемпионата Израиля по баскетболу.
Галиль Эльон - Апоэль (Тель-Авив) 90:89
В конце матча "красные" вели в счете 87:80.
Хорошую игру провели лидеры команды из Галилеи: Джастин Джеймс (22 + 4 передачи) и Шахар Амир (20).
Бней Герцлия - Апоэль (Беэр-Шева) 88:92
Обе команды ведут борьбу за место в первой шестерке.
По 22 очка набрали Джейк Онил (Беэр-Шева) и Джордон Варнадо (Бней Герцлия).
Маккаби (Ришон ле-Цион) - Маккаби (Тель-Авив) 83:94
Отличный матч провели лидеры фаворита: Маркален Грант (26 + 6 передач), Джефф Даутин (22) и Амин Стивенс (22).
Ссылки по теме