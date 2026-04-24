Спорт

Баскетбол. Победа "Маккаби", поражение "Апоэля" (Тель-Авив)

время публикации: 24 апреля 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 07:32
AP Photo/Colin Hubbard

Тель-авивский "Маккаби" одержал 12-ю победу подряд в матчах чемпионата Израиля по баскетболу.

Галиль Эльон - Апоэль (Тель-Авив) 90:89

В конце матча "красные" вели в счете 87:80.

Хорошую игру провели лидеры команды из Галилеи: Джастин Джеймс (22 + 4 передачи) и Шахар Амир (20).

Бней Герцлия - Апоэль (Беэр-Шева) 88:92

Обе команды ведут борьбу за место в первой шестерке.

По 22 очка набрали Джейк Онил (Беэр-Шева) и Джордон Варнадо (Бней Герцлия).

Маккаби (Ришон ле-Цион) - Маккаби (Тель-Авив) 83:94

Отличный матч провели лидеры фаворита: Маркален Грант (26 + 6 передач), Джефф Даутин (22) и Амин Стивенс (22).

