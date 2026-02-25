x
25 февраля 2026
Спорт

"Шарлотт" установил клубный рекорд. Возвращение Мюррея. Результаты матчей НБА

"Шарлотт" установил клубный рекорд. Возвращение Мюррея. Результаты матчей НБА
AP Photo/Matthew Hinton

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА "Шарлотт" в гостях разгромил "Чикаго" 131:99.

Торонто Рэпторз - Оклахома-Сити Тендер 107:116

Кэйсон Уоллас (Тендер) установил личный рекорд результативности - 27 очков.

В 28 выездных матчах "Оклахома-Сити" одержал 21 победу.

Чемпионы играли без травмированного Шая Гилджеса-Александера.

Чикаго Булз - Шарлотт Хорнетс 99:131

"Шершни" установили клубный рекорд - восьмая выездная победа подряд.

Милуоки Бакс - Майами Хит 128:117

Кевин Портер млвдший (Милуоки) провел лучший матч в сезоне - 32 очка.

Ньбю-Орлеан Пеликанз - Голден Стэйт Уорриорз 113:109

Зион Уильямсон (Майами) набрал 26 очков.

Деджонте Мюррей провел первый матч за 13 месяцев набрал 13 очков.

Спорт
