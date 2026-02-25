"Шарлотт" установил клубный рекорд. Возвращение Мюррея. Результаты матчей НБА
время публикации: 25 февраля 2026 г., 13:07 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 13:07
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА "Шарлотт" в гостях разгромил "Чикаго" 131:99.
Торонто Рэпторз - Оклахома-Сити Тендер 107:116
Кэйсон Уоллас (Тендер) установил личный рекорд результативности - 27 очков.
В 28 выездных матчах "Оклахома-Сити" одержал 21 победу.
Чемпионы играли без травмированного Шая Гилджеса-Александера.
Чикаго Булз - Шарлотт Хорнетс 99:131
"Шершни" установили клубный рекорд - восьмая выездная победа подряд.
Милуоки Бакс - Майами Хит 128:117
Кевин Портер млвдший (Милуоки) провел лучший матч в сезоне - 32 очка.
Ньбю-Орлеан Пеликанз - Голден Стэйт Уорриорз 113:109
Зион Уильямсон (Майами) набрал 26 очков.
Деджонте Мюррей провел первый матч за 13 месяцев набрал 13 очков.
