Горные лыжи. Микаэла Шифрин стала победительницей общего зачета Кубка мира
время публикации: 25 марта 2026 г., 17:06 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 17:16
В шестой раз победительницей общего зачета Кубка мира стала американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.
Она заняла 11-е место в гиганстком слаломе на этапе Кубка мира в Норвегии.
Этого хватило для победы в общем зачете.
Микаэла Шиффрин повторила рекорд по количеству Больших хрустальных глобусов (побед в общем зачете Кубка мира), установленный в 1970-х годах Аннемари Мозер-Прель (Австрия).
