Горные лыжи. Микаэла Шифрин стала победительницей общего зачета Кубка мира

В шестой раз победительницей общего зачета Кубка мира стала американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.

Она заняла 11-е место в гиганстком слаломе на этапе Кубка мира в Норвегии.

Этого хватило для победы в общем зачете.

Микаэла Шиффрин повторила рекорд по количеству Больших хрустальных глобусов (побед в общем зачете Кубка мира), установленный в 1970-х годах Аннемари Мозер-Прель (Австрия).