x
25 марта 2026
|
последняя новость: 18:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 марта 2026
|
25 марта 2026
|
последняя новость: 18:23
25 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Горные лыжи. Микаэла Шифрин стала победительницей общего зачета Кубка мира

время публикации: 25 марта 2026 г., 17:06 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 17:16
AP Photo/Gabriele Facciotti

В шестой раз победительницей общего зачета Кубка мира стала американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.

Она заняла 11-е место в гиганстком слаломе на этапе Кубка мира в Норвегии.

Этого хватило для победы в общем зачете.

Микаэла Шиффрин повторила рекорд по количеству Больших хрустальных глобусов (побед в общем зачете Кубка мира), установленный в 1970-х годах Аннемари Мозер-Прель (Австрия).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
