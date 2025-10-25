Чемпионат Англии. "Лидс" победил "Вест Хэм"

В стартовом матче девятого тура чемпионата Англии "Лидс" обыграл "Вест Хэм" 2:1.

"Павлины" прервали серию из 3 игр без побед. "Молотобойцы" не могут победить в шестом матче подряд.

Уже на 15-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

На 3-й минуте голкипер парировал мяч после удара Окафора. Бренден Ааронсон добил мяч в сетку 1:0. На 15-й минуте после подачи углового бывший защитник "Тоттенхэма" Джо Родон головой отправил мяч в угол ворот 2:0.

На 34-й минуте гости забили. Гол Лукаса Пакеты был отменен из-за офсайда.

На 90-й минуте Матеуч Фернандес (29 августа перешел из "Саутгемптона") нанес удар с линии вратарской 2:1.