25 октября 2025

Спорт

Мессей Дего уволен с поста главного тренера "Бней Йегуды"

Футбол
время публикации: 25 октября 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 06:56
Мессей Дего уволен с поста главного тренера "Бней Йегуды"
AP Photo/Thanassis Stavrakis

После поражения от "Ирони" (Модиин) 1:3 Мессей Дего уволен с поста главного тренера "Бней Йегуды", сообщает официальный сайт "оранжевых".

Команда, выступающая в Лиге Леумит, потерпела четвертое поражение подряд.

В начале недели "Бней Йегуда" была разгромлена "Маккаби" (Петах-Тиква) 6:0.

После 10 матчей "оранжевые" занимают 12-е место.

Спорт
