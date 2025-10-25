Мессей Дего уволен с поста главного тренера "Бней Йегуды"
время публикации: 25 октября 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 06:56
После поражения от "Ирони" (Модиин) 1:3 Мессей Дего уволен с поста главного тренера "Бней Йегуды", сообщает официальный сайт "оранжевых".
Команда, выступающая в Лиге Леумит, потерпела четвертое поражение подряд.
В начале недели "Бней Йегуда" была разгромлена "Маккаби" (Петах-Тиква) 6:0.
После 10 матчей "оранжевые" занимают 12-е место.
