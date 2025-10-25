"Апоэль" лидирует. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 25 октября 2025 г., 06:20 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 06:20
Завершился шестой тур общего этапа Евролиги. Лидирует тель-авивский "Апоэль", одержавший пять побед.
"Маккаби" (2 победы) занимает 17-е место.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 69:79
Последнюю четверть гости выиграли 21:11.
Виртус (Болонья, Италия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 92:75
22 очка набрал лидер итальянцев Карсен Эдвардс.
Партизан (Белград, Сербия) - Париж (Франция) 83:101
Вторую половину матча парижане выиграли 53:37.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 71:96
