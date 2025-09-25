x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 15:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 15:49
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по плаванию. Израильский паралимпиец завоевал золотую медаль

Плавание
время публикации: 25 сентября 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 14:52
Чемпионат мира по плаванию. Израильский паралимпиец завоевал золотую медаль
AP Photo/Vincent Thian

Израильтянин Ами Дадаон стал победителем паралимпийского чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем.

Его результат 37.43 секунды.

На этом чемпионате мира в Сингапуре Ами Дадаон завоевал три золотые и одну серебряную медали. Он стал чемпионом на дистанциях 100 метров вольным стилем и 50 метров брассом. Он занял второе место на дистанции 150 метров комплексным стилем.

Ами Дадаон – десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион паралимпиад.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 сентября 2025

Параплавание: израильтяне завоевали четыре медали на ЧМ в Сингапуре
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2024

Паралимпиада. Плавание. Ами Дадаон завоевал бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 сентября 2024

Плавание. Ами Дадаон стал двукратным чемпионом Парижской паралимпиады