Чемпионат мира по плаванию. Израильский паралимпиец завоевал золотую медаль

Израильтянин Ами Дадаон стал победителем паралимпийского чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем.

Его результат 37.43 секунды.

На этом чемпионате мира в Сингапуре Ами Дадаон завоевал три золотые и одну серебряную медали. Он стал чемпионом на дистанциях 100 метров вольным стилем и 50 метров брассом. Он занял второе место на дистанции 150 метров комплексным стилем.

Ами Дадаон – десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион паралимпиад.