Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Иерусалим) вышли в полуфинал Кубка лиги
время публикации: 25 сентября 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 14:18
В первом полуфинале Кубка лиги по баскетболу встретятся "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Иерусалим).
Еще два полуфиналиста определятся сегодня в матчах "Апоэль" (Холон) - "Апоэль а-Эмек" (Ган-Нер) и "Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Беэр-Шева).
Апоэль (Иерусалим) - Бней Герцлия 105:98
Маккаби (Тель-Авив) - Ирони (Кирьят-Ата) 93:91
