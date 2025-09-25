x
Спорт
Спорт

Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Иерусалим) вышли в полуфинал Кубка лиги

Баскетбол
время публикации: 25 сентября 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 14:18
Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Иерусалим) вышли в полуфинал Кубка Израиля
AP Photo/Matt Krohn

В первом полуфинале Кубка лиги по баскетболу встретятся "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Иерусалим).

Еще два полуфиналиста определятся сегодня в матчах "Апоэль" (Холон) - "Апоэль а-Эмек" (Ган-Нер) и "Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Беэр-Шева).

Апоэль (Иерусалим) - Бней Герцлия 105:98

Маккаби (Тель-Авив) - Ирони (Кирьят-Ата) 93:91

