Спорт

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Израильтянин занял 14-е место

Тяжелая атлетика
время публикации: 26 апреля 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 12:32
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Израильтянин занял 14-е место
AP Photo/Kin Cheung

В Батуми сегодня завершится чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Израильтянин Артур Мугурдумов (весовая категория до 110 кг) занял 14-е место.

В рывке у него 13-й результат (161 кг), в толчке - 14-й (198).

Чемпионом стал Гарик Карапетян (Армения).

На втором месте Луис Лоре (Румыния), на третьем - болгарин Христо Христов.

