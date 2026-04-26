Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Израильтянин занял 14-е место
время публикации: 26 апреля 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 12:32
В Батуми сегодня завершится чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
Израильтянин Артур Мугурдумов (весовая категория до 110 кг) занял 14-е место.
В рывке у него 13-й результат (161 кг), в толчке - 14-й (198).
Чемпионом стал Гарик Карапетян (Армения).
На втором месте Луис Лоре (Румыния), на третьем - болгарин Христо Христов.
