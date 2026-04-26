Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Израильтянин занял 14-е место

В Батуми сегодня завершится чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Израильтянин Артур Мугурдумов (весовая категория до 110 кг) занял 14-е место.

В рывке у него 13-й результат (161 кг), в толчке - 14-й (198).

Чемпионом стал Гарик Карапетян (Армения).

На втором месте Луис Лоре (Румыния), на третьем - болгарин Христо Христов.