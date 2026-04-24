24 апреля 2026
|
последняя новость: 08:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 апреля 2026
|
24 апреля 2026
|
последняя новость: 08:50
24 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Селия Голд заняла 11-е место

время публикации: 24 апреля 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 08:09
AP Photo/Kin Cheung

В Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Израильтянка Селия Голд (весовая категория до 77 кг) заняла 11-е место. В рывке она заняла 15-е место (97 кг). В толчке - восьмое (126).

Чемпионкой стала Жанетт Илисоини (Финляндия).

На втором месте россиянка Варвара Кузминова. На третьем - украинка Ирина Домбровська.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
