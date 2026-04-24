Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Селия Голд заняла 11-е место
время публикации: 24 апреля 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 08:09
В Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
Израильтянка Селия Голд (весовая категория до 77 кг) заняла 11-е место. В рывке она заняла 15-е место (97 кг). В толчке - восьмое (126).
Чемпионкой стала Жанетт Илисоини (Финляндия).
На втором месте россиянка Варвара Кузминова. На третьем - украинка Ирина Домбровська.
Ссылки по теме
