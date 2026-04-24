Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Селия Голд заняла 11-е место

В Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Израильтянка Селия Голд (весовая категория до 77 кг) заняла 11-е место. В рывке она заняла 15-е место (97 кг). В толчке - восьмое (126).

Чемпионкой стала Жанетт Илисоини (Финляндия).

На втором месте россиянка Варвара Кузминова. На третьем - украинка Ирина Домбровська.