26 апреля 2026
Спорт

НБА. 43 очка Досунму. 42 очка Гилджеса-Александра. "Трипл-дабл" Таунса

время публикации: 26 апреля 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 10:18
Состоялись матчи первого раунда плэй-офф НБА. "Миннесота" победила "Денвер" 112:96.

Орландо Мэджик - Детройт Пистонс 113:105 (счет в серии 2:1)

Финикс Санз - Оклахома-Сити Тендер 109:121(0:3)

Лидер гостей и действующий MVP лиги Шай Гилджес-Александр набрал 42 очка.

Аланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 98:114 (2:2)

Лидер "Нью-Йорка" Карл-Энтони Таунс сделал "трипл-дабл" (20 + 10 подборов + 10 передач).

Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс 112:96 (3:1)

Айо Досунму, в феврале перешедший из "Чикаго" в "Миннесоту", набрал 43 очка. Это его личный рекорд результативности.

"Волки" играли без травмированного лидера Энтони Эдвардса.

