НБА. 43 очка Досунму. 42 очка Гилджеса-Александра. "Трипл-дабл" Таунса
время публикации: 26 апреля 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 10:18
Состоялись матчи первого раунда плэй-офф НБА. "Миннесота" победила "Денвер" 112:96.
Орландо Мэджик - Детройт Пистонс 113:105 (счет в серии 2:1)
Финикс Санз - Оклахома-Сити Тендер 109:121(0:3)
Лидер гостей и действующий MVP лиги Шай Гилджес-Александр набрал 42 очка.
Аланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 98:114 (2:2)
Лидер "Нью-Йорка" Карл-Энтони Таунс сделал "трипл-дабл" (20 + 10 подборов + 10 передач).
Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс 112:96 (3:1)
Айо Досунму, в феврале перешедший из "Чикаго" в "Миннесоту", набрал 43 очка. Это его личный рекорд результативности.
"Волки" играли без травмированного лидера Энтони Эдвардса.
